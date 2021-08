Marvel Future Revolution: trailer di lancio della Gamescom 2021 per iOS e Android, disponibile ora

Alla Gamescom 2021 e durante l'Opening Night Live c'è stato modo di vedere in azione il trailer di lancio di Marvel Future Revolution su iOS e Android. Il gioco è disponibile da oggi, 25 agosto 2021.

In Marvel Future Revolution varie Terre si sono fuse in una sola e gli eroi di diversi universi si sono radunati in un solo mondo. Potete scaricare già ora il gioco e vestire i panni di molti diversi eroi Marvel, come Spider-Man, Captain Marvel, Captain America e Doctor Strange.

