ASUS Zenbook 14 Flip e Zenbook 14X con schermi OLED: specifiche dei nuovi laptop annunciati

Con la presentazione dei nuovi prodotti per creator, ASUS ha annunciato anche i nuovi ASUS Zenbook 14 Flip e ASUS Zenbook 14X, gli ultra portatili da 14 pollici con schermi ad alta definizione, nelle varianti convertibili 2 in 1 e standard con schermo apribile a 180 gradi.

L'hardware è limitato alle GPU integrate, escluso un unico modello con grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450, ma si tratta di soluzioni di ultima generazione che fanno il paio con i nuovi schermi ASUS OLED in formato 16:10, ottimi per aumentare la superficie verticale e facilitare lo scrolling, fino a 4K.

Nel caso degli ASUS Zenbook non abbiamo date o prezzi, ma possediamo tutte le caratteristiche di modelli che si uniscono a un'ondata di prodotti ASUS pensati per i creator e in arrivo con modelli equipaggiati sia con processori Intel che processori AMD. Cambiano quindi per grafica integrata e interfaccia PCIe, oltre che per qualche altro piccolo dettaglio, anche se in genere sono identici e puntano allo stesso pubblico.

I nuovi ultraportatili ASUS Zenbook Flip 14 e ASUS Zenbook 14X

Parlando di schermi OLED, le opzioni per la serie ASUS Zenbook prevedono varianti da 2.8 e 4K, con quest'ultimo solo touchscreen e il primo disponibile sia in modalità touch che non touch. Alcuni modelli contemplano anche un'opzione più economica con pannello di livello IPS, esclusivamente non touchscreen e con risoluzione 2.5K, ma comunque caratterizzato da una gamma DCI-P3 del 100%, certifica PANTONE per i professionisti, tecnologie anti burn-in necessarie per rendere possibile l'uso di un OLED in ambito PC e contrasto 1,000,000:1 a valorizzare una serie di portatili pensati per chi lavora con disegno e prodotti artistici. Da qui la presenza, sui modelli Flip di un touchpad con 4096 livelli di pressione che funziona in modo analogo a una tavoletta grafica. Ed è per lo stesso motivo che tutti i pannelli usano rivestimento Glossy, nonostante il rischio di riflessi, in modo da valorizzare la definizione elevata.

Per tutti i modelli, escluso uno, c'è anche l'ASUS NumberPad 2.0, un touchpad con tastierino numerico illuminato integrato. L'eccezione è il modello con GPU discreta NVIDIA GeForce MX450, laddove però il touchpad è di tipo ScreenPad e funziona quindi a tutti gli effetti come uno screen secondario, decisamente comodo in multitasking. Inoltre i nuovi Zenbook includono pulsante d'accensione con lettore di impronte, che rileva l'identità istantaneamente e porta l'utente al desktop di Windows senza bisogno di un secondo scan dell'impronta digitale.

A completare la dotazione c'è la nuova dissipazione con tecnologia ASUS IceCool Plus, abbinata alla tecnologia ASUS Intelligence Performance Technology con 9 sensori a rilevare le temperature, che spinge al massimo le prestazioni per tutte le tre modalità, da quella prestazioni che promette un'efficienza del 70% superiore a un classico laptop, per arrivare al Whisper Mode che limita le prestazioni ma garantisce rumorosità minima e consumi ridotti anche in funzione dell'autonomia. Il tutto condito dal supporto per Windows 11, il nuovo sistema operativo Microsoft in arrivo a ottobre con un update gratuito.

In attesa di sapere prezzi e disponibilità, vediamo le caratteristiche dei nuovi laptop ASUS Zenbook.