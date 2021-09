Men in Black su PS5, nuovo gioco da Bend Studio? Il titolo trapela online e scompare

Men in Black potrebbe arrivare su PS5, come nuovo gioco addirittura first party Sony in sviluppo presso Bend Studio, secondo quanto riportato da un presunto leak diffuso su internet in queste ore a partire da quella che sembra una pagina di un rivenditore, salvo poi essere rimossa.

La questione va presa ovviamente con estrema cautela, essendo una voce di corridoio senza grandi basi e con le flebili prove che sarebbero già scomparse, a quanto pare. Tuttavia, c'è ovviamente chi ha fatto in tempo a scattare il solito screenshot dalla pagina del rivenditore australiano EB Games, sempre che non si tratti di un fotomontaggio, cosa tutt'altro che improbabile.

Non è facile capire da dove sia partito il leak ma la questione rimbalza da Reddit su vari forum come ResetEra, dunque siamo ben lontani da qualsiasi conferma, ma l'idea è sicuramente affascinante.

Men in Black per PS5 nella presunta pagina del rivenditore EB Games

Secondo alcuni, questo potrebbe forse essere il nuovo gioco destinato a sconvolgere la gente come predetto da David Jaffe, ma restano chiaramente molti dubbi.

Un elemento che potrebbe giocare a favore dell'ipotesi è il fatto che il franchise Men in Black è in effetti in mano a Sony Pictures per quanto riguarda la serie cinematografica, cosa che potrebbe renderlo effettivamente un brand utilizzabile da PlayStation Studios, inoltre il collegamento con Marvel, che detiene i diritti sui fumetti, potrebbe connetterlo all'altra voce di corridoio sulla possibilità di un first party Marvel da annunciare.

Il fatto che venga sviluppato dagli autori di Days Gone appare piuttosto strano, ma non così inverosimile. In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni, visto che il PlayStation Showcase è ormai alle porte, previsto per domani, 9 settembre 2021.