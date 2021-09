Moon, il JRPG "cult" di Onion Games, arriva su PS5, PS4 e PC

Moon è finalmente in arrivo anche su PS4 e PS5, oltre che su PC, con una data di uscita non ancora precisata ma confermato in uscita sulle piattaforme in questione, a distanza di quasi 25 anni dalla sua uscita originale sulla prima PlayStation in Giappone.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un JRPG diventato un vero e proprio cult nella community di videogiocatori, sviluppato da Onion Games come una sorta di anti-RPG, un titolo che riprende gli stilemi classici del genere ma gli sconvolge mettendoli sotto una prospettiva diversa.

"Vi è mai sembrato strano che gli eroi degli RPG vadano in giro ad aprire i cassetti degli abitanti dei villaggi e rubino la loro roba? Oppure che viaggino per il mondo uccidendo indiscriminatamente tutti i mostri che incontrano? Questo gioco guarda agli RPG che tutti conosciamo e amiamo, ma da una nuova prospettiva", si legge nella descrizione, tanto per dare un'idea della stranezza del gioco in questione.

La storia racconta di un ragazzo che, durante una notte, si ritrova risucchiato all'interno della TV e in un mondo chiamato Moon World, che deve cercare di salvare utilizzando l'amore. Si tratta, insomma di un RPG senza battaglie, nel quale si devono salvare le anime dei mostri ed entrare in contatto con gli abitanti del mondo per aiutare le loro vite in varie maniere.

Insomma, Moon è un gioco molto particolare e anche richiesto da una certa parte della community di videogiocatori, essendo stato per lungo tempo introvabile. Nell'agosto del 2020 è arrivato finalmente su Nintendo Switch in lingua inglese, ma presto sarà disponibile anche su PC attraverso Steam e su PS4 e PS5. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di moon in versione Switch.