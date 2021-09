David Jaffe, il creatore di God of War, ha saputo di una grossa esclusiva PlayStation in arrivo: si tratta di un gioco che, secondo lui, farà letteralmente impazzire la gente e che potrebbe essere annunciato a breve.

Il riferimento di Jaffe è ovviamente al PlayStation Showcase 2021 che si terrà il 9 settembre, ma come lui stesso scrive tutto è possibile, anche che il progetto venga rivelato più avanti, specie se l'evento sarà già pieno di super annunci.

"Ecco un tweet che potrebbe sembrare inutile, ma se non vi racconto questa cosa potrei esplodere!", ha esordito il padre della serie God of War, che ha evidentemente scritto il post in preda a un grandissimo entusiasmo, scusandosi poi per gli errori di battitura.

"Ho appena scoperto un nuovo gioco PlayStation che stanno realizzando, non ho idea del periodo in cui verrà rivelato (forse la settimana prossima, forse no) ma so per certo che, quando accadrà, la gente impazzirà letteralmente. Fighissimo!"

Purtroppo Jaffe non è sceso in dettagli né ha fornito indizi che vadano al di là dell'evidentissima emozione che ha provato nel venire a conoscenza di questo misterioso progetto.

Tuttavia se uno sviluppatore navigato come lui parla di un gioco in questi termini possiamo fidarci: sarà probabilmente qualcosa di notevole. Voi che ne pensate?