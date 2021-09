The Dark Pictures: House of Ashes, un video di gameplay con i primi 15 minuti

The Dark Pictures: House of Ashes si mostra in video con i primi 15 minuti di gameplay, catturati per l'occasione da IGN. Si tratta della fase introduttiva dell'avventura horror sviluppata da Supermassive Games.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di The Dark Pictures: House of Ashes, questo terzo capitolo della serie sembra vantare un ritmo più serrato e un'ambientazione davvero affascinante, con un grande potenziale per quanto concerne i bivi e i colpi di scena.

Per quanto riguarda invece la formula di base, ci saranno pochi cambiamenti rispetto all'impianto che già conosciamo e che è in pratica quello di un film interattivo, con grandi momenti di tensione e quick time event utilizzati per risolvere il grosso delle situazioni.

The Dark Pictures: House of Ashes sarà disponibile a partire dal 22 ottobre, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.