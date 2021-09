Death Stranding: Director's Cut, il final trailer di Kojima cambia data e orario

L'atteso final trailer di Death Stranding: Director's Cut, montato ad arte da Hideo Kojima dopo una sorta di sollevamento popolare in tal senso, ha cambiato data e orario.

Se infatti inizialmente la data del final trailer di Death Stranding: Director's Cut era stata fissata all'8 settembre alle 9.00, l'ultimo annuncio di Kojima su Instagram parla invece del 9 settembre alle 10.00, sempre ora italiana.

Insomma, i fan del geniale game director giapponese dovranno attendere un giorno in più per poter ammirare il suo nuovo montaggio, che si suppone presenterà le novità della Director's Cut di Death Stranding in maniera ancora più significativa e spettacolare.

Come sappiamo, la nuova edizione del gioco per PS5 includerà due modalità grafiche, con risoluzione a 4K nativi e 30 fps o 4K dinamici e 60 fps, e il supporto per le funzionalità extra del controller DualSense.

Non solo: saranno presenti porzioni di storia inedite, effetti sonori tridimensionali, tempi di caricamento sostanzialmente ridotti, e tante altre novità più o meno significative.