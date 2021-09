inFAMOUS, nuovo episodio al PS5 PlayStation Showcase 2021 secondo un rumor

inFAMOUS potrebbe tornare con un nuovo episodio che verrà annunciato al PS5 PlayStation Showcase 2021, stando a un rumor riportato da Nick "Shpeshal Nick" Baker, un leaker ormai piuttosto conosciuto nel settore.

Sappiamo che a luglio il dominio di inFAMOUS è stato rinnovato e Sucker Punch ha cominciato ad assumere per un nuovo gioco per PS5, dunque le voci in questione appaiono compatibili con quanto circolato nelle ultime settimane.

"Vi prego di prendere questa notizia con le pinze, perché si tratta di una delle informazioni per cui non posso ricevere una conferma. Tuttavia, visto che amo la serie, spero sia vero", ha scritto Nick in un post su Twitter.

"Ebbene, la notizia è che esiste la possibilità di un ritorno di inFAMOUS al PS5 PlayStation Showcase 2021. Teniamo le dita incrociate perché accada davvero", ha concluso il leaker.

A oltre sette anni dall'uscita di inFAMOUS: Second Son, le probabilità che il franchise sviluppato da Sucker Punch torni con un nuovo capitolo, non si sa se cross-gen o in esclusiva PS5, sono effettivamente concrete.

Parliamo infatti di un brand molto popolare, che ha totalizzato ottime vendite e che ha accompagnato efficacemente il lancio di PS4 con il suo ultimo episodio, sebbene poi il team si sia dedicato a un progetto completamente diverso come Ghost of Tsushima.

Il PlayStation Showcase 2021 si terrà il 9 settembre e negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci secondo cui l'evento vedrà la presenza di annunci davvero importanti. inFAMOUS potrebbe essere uno di essi.