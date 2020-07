inFAMOUS: dominio rinnovato, Sucker Punch assume per un nuovo gioco per PS5

Il 27 giugno 2020 Sucker Punch ha rinnovato il dominio del sito ufficiale della serie inFAMOUS, "infamousthegame.com", come scoperto dall'utente Reddit u/PlunderBunker. Considerando che attualmente lo studio ha concluso i lavori su Ghost of Tsushima, il suo ultimo gioco disponibile tra pochissimi giorni, e che sta assumendo sviluppatori per un nuovo titolo per PS5, in molti ipotizzano che potrebbe essere al lavoro proprio su di un novo inFAMOUS.

Rinnovo del dominio della serie inFAMOUS.

Naturalmente è giusto precisare che si tratta di mere speculazioni e che per ora non c'è niente di sicuro. Del resto, nel caso Ghost of Tsushima avesse successo, Sucker Punch potrebbe decidere anche di proseguire sullo stesso filone, magari con un seguito di qualche tipo.

In fondo l'importante è sapere che c'è n altro gioco per PS5 in sviluppo (probabilmente è già in una fase avanzata di preproduzione). Sicuramente lo vedremo in una fase avanzata della nuova generazione di macchine da gioco (tra almeno tre o quattro anni).