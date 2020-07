Resident Evil Village, ecco quanto durerà secondo un insider

Un insider ha svelato quella che dovrebbe essere la durata di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della serie in arrivo nel 2021 su PC, Xbox Series X e PS5. L'insider in questione è AestheticGamer aka Dusk Golem, noto per aver svelato diverse informazioni verificate proprio sul nuovo Resident Evil.

Stando alle sue parole, Resident Evil Village non sarà il capitolo più lungo in assoluto, ma durerà di più del settimo capitolo, nonché dei remake del secondo e del terzo (quest'ultimo è molto breve, a dirla tutta). Il gioco potrebbe però durare di meno di Resident Evil 6 e Resident Evil 4, i due capitoli più lunghi.

Naturalmente prendete la notizia con le dovute cautele, visto che si tratta di un'informazione non ufficiale e tutta da verificare. Certo, AestheticGamer aka Dusk Golem ha dimostrato più volte di conoscere bene il dietro le quinte dei Resident Evil, quindi possiamo considerarlo quantomeno credibile.

Okay LAST RE8 question then work. I don't know the exact play time but I've heard pretty reliably out of the RE Engine games it'll be the longest one. Not the absolute longest RE game, I personally suspect it'll be shorter than RE6/RE4, but I've heard it's longer than RE7/RE2/RE3 https://t.co/GgcmfH88f0