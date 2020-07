Call of Duty: Modern Warfare: giocatori inferociti per il falso fine settimana con XP doppi

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare sono inferociti con Infinity Ward per il week-end con XP doppi. Il motivo? Sostanzialmente non li stanno ricevendo. Per adesso non è chiaro se si tratti di un semplice problema tecnico o di una scelta deliberata, ma intanto le proteste sono montanti.

I fine settimana con punti esperienza doppi sono molto attesi dai giocatori di COD perché rappresentano un modo ottimo per sbloccare più velocemente i livelli del personaggio e delle armi. L'evento del 4 luglio era particolarmente atteso perché negli Stati Uniti è festa nazionale e molti hanno più tempo per giocare.

Inizialmente in molti hanno pensato che il problema riguardasse solo loro, ma guardando i canali social di Call of Duty: Modern Warfare hanno scoperto che si tratta di un problema diffuso e hanno deciso di unirsi al coro di quelli che chiedono chiarezza a Infinity Ward.

Su Reddit in particolare ci sono centinaia di testimonianze di giocatori che non hanno ricevuto i loro punti esperienza doppi, quindi possiamo considerare il problema diffuso e accertato. Al momento di scrivere questa notizia né Infinity Ward, né Activision hanno preso una posizione ufficiale sulla questione, ma immaginiamo che lo faranno nelle prossime ore, probabilmente dopo aver scoperto dov'è il problema.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4, con Call of Duty: Warzone incluso.