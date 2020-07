Risk of Rain 2: aumento di prezzo per il lancio della versione 1.0

Risk of Rain 2 subirà un aumento di prezzo ad agosto, quando sarà lanciata la versione 1.0. La novità non è arrivata improvvisa, visto che lo sviluppatore Hopoo Games aveva chiarito sin da subito che sarebbe successo, ma ricordarlo potrebbe spingere gli indecisi ad acquistare il gioco per tempo, così da pagarlo con il prezzo dell'Accesso Anticipato: 17,99€, attualmente 14,99€ su PC grazie a uno sconto dovuto ai saldi estivi di Steam. Dopo il lancio della versione 1.0 il prezzo salirà a 24,99 dollari.

Risk of Rain 2 è disponibile anche per PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Tutte le versioni subiranno l'aumento di prezzo. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il classico roguelike multigiocatore Risk of Rain torna con una dimensione in più e sfide più impegnative. Ogni partita sarà diversa dalle altre, con livelli, nemici, boss e oggetti generati in modo casuale. Gioca da solo o fai squadra con massimo quattro amici per aprirti la strada tra orde di mostri, sbloccare nuovi oggetti e trovare il modo di fuggire dal pianeta.

Con ogni partita imparerai le mosse dei tuoi nemici, e con abbastanza abilità anche gli scontri più impegnativi potranno essere superati. Un sistema di progressione unico fa sì che sia tu che i tuoi nemici possiate aumentare la vostra forza all'infinito nel corso di una partita: quello che una volta era un boss, col tempo diventerà un nemico comune.

Una miriade di sopravvissuti, oggetti, nemici e boss tornano in Risk 2, e molti altri si uniranno alla lotta. Nuovi sopravvissuti come l'Artificiere e MUL-T fanno il loro debutto al fianco di sopravvissuti classici come l'Ingegnere, la Cacciatrice e, naturalmente, il Commando. Con più di 75 oggetti da sbloccare e sfruttare, ogni partita ti porterà a elaborare ingegnose strategie per uscire da situazioni complicate.

