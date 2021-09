Life is Strange: True Colors, nuovo video di gameplay da 15 minuti

Life is Strange: True Colors è nuovamente protagonista di un video di gameplay, anche in questo caso della durata di 15 minuti e commentato, per l'occasione, dalla redazione di Game Informer.

Dopo il filmato con i primi minuti di Life is Strange: True Colors, ritroviamo dunque il personaggio di Alex Chen alle prese con gli scenari che fanno da sfondo a questa nuova avventura, ricchi di possibili interazioni impreziosite da un'interfaccia originale e carinissima.

Alex possiede la capacità di entrare in risonanza con le emozioni delle altre persone e di influenzarle, un potere che la protagonista di Life is Strange: True Colors utilizzerà al fine di scoprire la verità su quanto accaduto a suo fratello, morto in circostanze misteriose.

Il gioco sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con la versione Nintendo Switch che arriverà invece più avanti. Per saperne di più, ecco il nostro provato di Life is Strange: True Colors.