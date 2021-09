Life is Strange: True Colors: i primi quindici minuti di gioco in video

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Life is Strange: True Colors per mostrare i primi quindici minuti di gioco. Naturalmente fate attenzione perché contiene delle anticipazioni (l'inizio dell'avventura). Quindi, se non volete sapere niente prima di giocare, non guardatelo e vivete sereni.

Se volete altre informazioni, leggete la nostra anteprima di Life is Strange: True Colors fresca di pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Life is Strange: True Colors promette molto bene. Deck Nine sembra non aver abbandonato l'approccio adottato con Before the Storm e tutti i personaggi risultano ben caratterizzati, coerenti con il contesto e ciascuno memorabile nella propria particolarità. Alex nello specifico è delineata molto bene, soprattutto nei gesti e nelle espressioni, che spesso parlano più delle parole e delineano molto bene la sua personalità tormentata a causa di un potere da lei ritenuto una maledizione. Ci si sente a proprio agio, nel vestire i suoi panni, e non si avvertono per ora forzature di sorta, persino a fronte di giusto un paio di dialoghi un po' fuori fuoco. Abbiamo solo sfiorato la superficie della storia, dunque non possiamo azzardare nulla, ma le premesse ci sono piaciute. Dal punto di vista tecnico ci sono delle leggere incertezze, soprattutto sul fronte di un motion blur a tratti fastidioso, ma nulla che impedisca davvero di giocare. Un plauso infine per le musiche, che fin dalla primissima traccia si rivelano molto azzeccate.

Per il resto vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Stadia e Nintendo Switch.