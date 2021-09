Xbox: un nuovo video dell'Adaptive controller ribadisce la dedizione di Microsoft verso l'inclusività

Microsoft ha pubblicato un nuovo video dedicato all'Adaptive controller per console Xbox, per ribadire la sua dedizione verso l'inclusività. L'obiettivo è sempre lo stesso: permettere a tutti, anche ai diversamente abili, di videogiocare. Per questo motivo è nato questo controller che ha come cardine filosofico l'accessibilità e l'adattabilità.

Il video non mostra niente di veramente nuovo, ma spiega alcune delle funzioni dell'Adaptive controller, mostrandone anche brevemente l'utilizzo. Ad esempio è possibile usare un controller tradizionale per muoversi e l'adaptive, che ha dei pulsanti molto grandi (importantissimi per determinate disabilità), per sparare o compiere azioni. Del resto si tratta di una periferica pensata per comunicare con tutte le altre periferiche di controllo di Xbox. Inoltre è dotata di funzioni specifiche molto interessanti.

Che aggiungere? Come già detto più volte, si tratta di un'iniziativa lodevole cui è giusto dare un po' di risalto. Bello anche il fatto che l'Adaptive controller non sia stato lanciato e abbandonato, ma stia continuando a ricevere aggiornamenti e supporto.