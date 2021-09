Destiny 2: aggiornamento aggiunge la chat vocale cross-play, ma su Xbox ci sono problemi

Un nuovo aggiornamento di Destiny 2, precisamente l'hotfix 3.3.0.1, ha aggiunto la chat vocale cross-play per tutte le piattaforme sulle quali è pubblicato il gioco. Questa novità arriva circa una settimana dopo l'aggiunta del cross-platform play. Su Xbox, però, ci sono alcuni problemi già noti.

Precisamente, Bungie ha segnalato che alcune funzioni di privacy per Destiny 2 su Xbox non funzionano come dovrebbero. I problemi segnalati sono i seguenti:



I giocatori Xbox sentiranno ancora la voce e riceveranno inviti da chiunque anche se le impostazioni della privacy sono impostate su "amici" o "amici in-game".

I giocatori Xbox sentiranno ancora la voce dei giocatori non-Xbox anche se "Puoi comunicare fuori da Xbox con voce e testo" è impostato su "bloccato".

I giocatori Xbox saranno ancora in grado di sentire altri giocatori Xbox in Fireteam Chat o Team Chat, anche se quel giocatore è nella loro lista "silenziati".

La chat vocale di Destiny 2 è arrivata leggermente in ritardo rispetto al cross-platform play in quanto vi erano stati alcuni problemi con lo sviluppo. Supponiamo che la maggior parte di questi siano stati risolti e che quelli di Xbox siano solo un ultimo gruppo in fase di risoluzione. Possiamo quindi aspettarci l'arrivo di una nuova patch, speriamo quanto prima.

