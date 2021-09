New World non rompe le schede grafiche: il produttore ha capito il vero problema

A luglio, con l'arrivo della beta di New World, alcuni giocatori hanno segnalato che durante le fasi di prova la propria scheda grafica EVGA RTX 3090 so è rotta. Alcuni utenti avevano speculato che fosse colpa del frame rate illimitato del menù della beta e Amazon, pur affermando che la beta era sicura, ha aggiornato per limitare i frame. Ora, però, arriva la conferma definitiva. EVGA afferma che New World non rompe le schede grafiche e svela il vero problema: alcune saldature mal fatte.

EVGA ha spiegato di non essere stata in grado di replicare il problema segnalato dai giocatori con la beta di New World e di aver eseguito un'analisi ai raggi X sulle circa due dozzine di RTX 3090 ricevute: tutte queste erano state prodotte all'inizio del 2020 e vi erano problemi di produzione su alcune saldature dei circuiti MOSFET che danno energia alla GPU.

New World non rompe le schede grafiche

EVGA ha anche respinto le teorie che suggerivano che i guasti fossero legati ai controller delle ventole della RTX 3090, spiegando che gli errori che alcuni utenti vedevano derivavano da strumenti di monitoraggio di terze parti come HWInfo e GPU-Z che riportavano erroneamente il rumore del bus i2c come se fosse il controller della ventola a non funzionare. In totale, la compagnia afferma che il lotto di RTX 3090s interessato dal problema ha rappresentato meno dell'1% delle schede vendute.

Vi ricordiamo che la data di uscita di New World è stato rimandata: il gioco è atteso per la fine di settembre.