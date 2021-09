PlayStation Showcase: classifica dei trailer dei giochi più visti, ecco chi vince

Ieri sera, al PlayStation Showcase, sono stati mostrati moltissimi giochi di alto livello. Quali sono però i più visualizzati? Ecco la classifica dei trailer più visti al PlayStation Showcase dedicato a PS4 e PS5.

La classifica dei trailer dei giochi più visti al PlayStation Showcase è composta in questo modo (dati raccolti al momento della scrittura della notizia):



Marvel's Spider-Man 2 includerà Venom

Precisiamo che questi dati provengono dal canale ufficiale "PlayStation". Non possiamo considerarli come dei dati totali e definitivi (andrebbero sommati quelli di altri canali ufficiali PlayStation, oltre che i trailer ricaricati dalle varie testate internazionali), ma sono un ottimo punto di riferimento per capire, in linea di massima, quali giochi (e relativi trailer) del PlayStation Showcase siano stati più apprezzati.

Come potete vedere, Marvel's Spider-Man 2 è il vincitore, con quasi il doppio delle visualizzazioni del secondo classificato: God of War Ragnarok. Questo dimostra quanto il gioco sia atteso e quanto la saga di Insomniac sia apprezzata.

Diteci, quali di questi giochi vi hanno colpito di più? Vi ricordiamo infine che al PlayStation Showcase è stato anche mostrato lo spot Play Has No Limits.