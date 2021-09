Steam: aggiornamento del 9 settembre, tutte le novità compresa la nuova pagina download

Steam ha pubblicato un nuovo aggiornamento, precisamente l'update del 9 settembre 2021, che introduce varie novità. Tra le varie, è inclusa anche una nuova pagina di download, una pagina per la gestione dello spazio di archiviazione aggiornata e varie modifiche a problemi del client.

Precisamente, Valve spiega che "la pagina dei download nel client Steam è stata sostituita con una nuova versione ed è stata ridisegnata visivamente per chiarezza e facilità d'uso". Da ora, quando un gioco/aggiornamento è in fase di download attivo, verrà visualizzata la progressione totale completata per il download o l'aggiornamento. In precedenza la barra di avanzamento mostrava solo l'avanzamento del contenuto del download ma non il processo di istallazione sul disco, il che avrebbe fatto apparire completato un aggiornamento quando non lo era.

La nuova pagina dei download di Steam

Tutti i download/aggiornamenti parzialmente completati in coda ora mostreranno una barra di progresso sbiadita e la percentuale di completamento accanto ad essa per mostrare chiaramente il suo stato attuale. Una nuova icona (i) accanto al titolo del gioco rivelerà un tooltip che mostra i tipi di contenuti inclusi in quell'aggiornamento. I tipi consistono in: Contenuto di gioco, Contenuto scaricabile, Contenuto del laboratorio e Shader Pre-caching. Questa icona appare solo se l'aggiornamento non è solo contenuto di gioco.

La coda di download è ora completamente riordinabile usando il drag and drop. Il menu contestuale per l'elemento in download attivo ora include un'opzione per lanciare il gioco quando il download è completo e un'opzione per sospendere la limitazione dei download (se abilitata) per la durata del download.

Il pulsante "View News" è ora un link "Patch Notes" che aprirà una sovrapposizione alle note della patch più recente per il gioco. Questo verrà visualizzato solo per i giochi che hanno inserito le patch notes nel nuovo sistema di eventi. Il link alle note delle patch apparirà solo sugli aggiornamenti, non sulle nuove installazioni. Per gli aggiornamenti dell'officina, è possibile accedere a una pagina di elementi ordinati per data di aggiornamento selezionando "Visualizza elementi aggiornati" dal menu contestuale.

Per quanto riguarda la pagina per la gestione dello spazio di archiviazione, è stata aggiornata l'interfaccia utente della libreria di Steam, per una più facile gestione dei contenuti. Ci sono poi varie correzioni a bug e glitch, che potete trovare su Steam a questo indirizzo.

Parlando sempre di Steam, vi segnaliamo che New World ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei.