Forspoken, l'anteprima dal PlayStation Showcase 2021

Alla fine del trailer vediamo Frey affrontarla in un duello che sembra uscito direttamente dal film di Doctor Strange, con tanto di glifi incantati usati a mo' di scudi, ma dubitiamo che Sila sia il boss finale della storia e ci aspettiamo qualche importante sviluppo o colpo di scena. D'altro canto, Frey avrà dalla sua parte anche una comitiva di alleati che includono, per il momento, l'archivista Johedy (Keara Seattle) e Auden (Monica Barbaro).

Frey comunque non sarà proprio sola dall'inizio. Non è chiaro come se lo ritrovi al braccio, ma Cuff , doppiato in lingua inglese da Jonathan Cake, è un braccialetto magico senziente e pure un po' insolente che le spiegherà in che pasticcio si è cacciata e come usare il potere della magia per difendersi. Athia è infatti un mondo fantasy in cui esistono creature potentissime come le Tanta, streghe apparentemente imbattibili che dominano su tutto e tutti e che forse solo Frey può sconfiggere. La peggiore di tutte sembrerebbe essere Tanta Sila , doppiata da Janina Gavankar: originariamente una custode di Athia, è diventata col tempo una specie di despota.

Come già sapevamo, Ella Balinska presta le sue fattezze a Frey Holland , una giovane newyorkese che vive una situazione disagiata nei bassifondi della città. Sola col suo gatto Homer, all'alba del suo ventunesimo compleanno, Frey sogna una vita migliore e un'occasione di riscatto. Il portale magico che la risucchia improvvisamente nel mondo di Athia sembrerebbe fare proprio al caso suo. Più o meno. Se c'è una cosa che abbiamo dedotto dal trailer, è che una delle prime sfide che Frey si troverà ad affrontare è un enorme drago: lo scontro, che poi vede Frey cercare (ovviamente) di sfuggirgli senza combattere, sembra tenersi nella stessa struttura, simile a un castello, in cui compare la giovane all'inizio della sua avventura. Inoltre, in questa sequenza Frey indossa ancora i suoi abiti comuni, quindi è lecito pensare che si tratti di una sorta di tutorial. Niente male come benvenuto, vero?

Tu sei una maga, Frey!

Forspoken, Tanta Sila è una strega malvagia

Quanto al gameplay, in realtà il nuovo trailer mostra parecchio e allo stesso tempo molto poco. Forspoken è un'avventura in terza persona con un sistema di combattimento action in tempo reale: Frey affronta i suoi nemici schivando o parando i loro colpi, e contrattaccando coi suoi incantesimi, che sembrano essere tantissimi e molto diversi. Nel trailer la vediamo sparare dalle mani raffiche di proiettili di pietra seguiti da un colpo più denso, il che ci fa pensare che sia presente un sistema di combo con tanto di finisher, oppure che ogni incantesimo abbia molteplici qualità di lancio, per esempio leggero, ma veloce o potente ma lento.

In un'altra scena del trailer, Frey piazza una trappola magica sul pavimento, in un'altra ancora racchiude il bersaglio in una bolla d'acqua sospesa a mezz'aria. In un paio di scene la vediamo attrarre a sé i nemici e colpirli poi con una spazzata infuocata che lascia intendere che esista una forma di combattimento in mischia, forse basato su incantesimi che materializzano armi elementali come spade di fuoco e così via.

Forspoken, Frey può combattere anche in mischia

Il sistema di combattimento, insomma, sembra dinamico e creativo, ma bisogna capire come Frey possa alternare i vari tipi di incantesimi. Li imparerà e andranno poi impostati in un menu? Oppure dipendono da qualche accessorio che indossa?

Come abbiamo detto, restano molti punti oscuri da chiarire sul fronte del gameplay. Sappiamo però che Forspoken è anche un gioco basato sull'esplorazione di Athia, un open world che a vedere i trailer sembra vasto e meraviglioso. A quanto pare Frey può spostarsi a gran velocità da un punto all'altro ricorrendo ai suoi poteri magici: può compiere balzi straordinari e prendere lo slancio aggrappandosi a sporgenze o pareti per proiettarsi ancora più lontano. Non può volare - il trailer sembrerebbe confermarlo con una simpatica gag - ma quasi. Athia sembra insomma divertentissimo da esplorare, ma ci chiediamo se l'enfasi riposta sulle dinamiche di movimento non implichi un mondo essenzialmente vuoto o trascurabile. Se questa libertà d'azione sarà posta al servizio dell'esplorazione e del gameplay, Forspoken potrebbe avere già un importante asso nella manica in più.