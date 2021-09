Gran Turismo 7, data di uscita e primo trailer del gameplay al PlayStation Showcase

Gran Turismo 7 è stato finalmente mostrato in azione al PlayStation Showcase con un primo trailer che miscela sequenze predeterminate e di gameplay in maniera davvero spettacolare, rivelando la data di uscita del gioco: sarà disponibile dal 4 marzo 2022.

Disponibile sia su PS5 che su PS4, Gran Turismo 7 offrirà una ricca ed entusiasmante campagna in single player, di cui stasera abbiamo avuto un piccolo assaggio, in particolare per quanto concerne i numeri dell'esperienza.

Le tantissime vetture che saranno presenti nel nuovo episodio della serie targata Polyphony Digital vanteranno un notevole grado di personalizzazione, e proprio su questi aspetti si focalizza il trailer, mostrando l'editor e le sue peculiarità.

Anche l'interfaccia stessa del gioco e le sue caratteristiche social sono degne di nota, ma chiaramente il grosso dell'attenzione era concentrata sulle sequenze di gameplay inframezzate da scene predeterminate, che mostrano effettivamente come sarà il gioco.

Inutile dire che, specialmente sul fronte tecnico, è lecito attendersi davvero un grandissimo spettacolo da Gran Turismo 7, che ancora una volta dimostrerà le capacità delle piattaforme Sony.