Splitgate: 1047 Games si espande grazie a 100 milioni di dollari di investimenti

1047 Games, lo studio autore di Splitgate, il celebre sparatutto multiplayer che mescola Halo e Portal, ha annunciato che è pronto ad espandersi in vista del lancio, grazie a un investimento esterno di ben 100 milioni di dollari.

Ad annunciarlo è stato il CEO Ian Proulx con un messaggio su Twitter, dove specifica che lo studio rimarrà indipendente, ma che grazie ai nuovi fondi potrà crescere ed espandersi. L'obiettivo infatti è quello di diventare uno "studio tripla A" e conseguire un lancio "storico" per Splitgate quando uscirà dalla beta e verrà pubblicata la versione 1.00.

Per questo motivo1047 Games ha intenzione di assumere "tanti" nuovi sviluppatori. Di conseguenza il team sarà in grado di rilasciare update migliori e con maggiore frequenza per Splitgate, pubblicare il gioco su più piattaforme, aggiungere nuove feature chieste dalla community e risolvere più velocemente bug e problemi vari.

100 milioni di dollari effettivamente non sono affatto bruscolini, ma dato il successo che sta ricevendo il gioco, con milioni e milioni di giocatori che hanno partecipato alla beta, in fondo si tratta di una cifra più che adeguata per un titolo che, almeno sulla carta, ha un futuro roseo davanti a sé. I nuovi fondi arrivano dagli investimenti di Lightspeed Venture Partners, Insight Partners e Anthos Capital che si uniscono ai precedenti investitori. Al momento il valore di mercato di 1047 Games è valutato intorno ai 1,5 miliardi di dollari, stando a quanto riportato da GI.biz.

