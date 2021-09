Windows 11: come installarlo gratuitamente subito

Windows 11 è ancora in beta e non sarà disponibile ufficialmente prima del 5 ottobre, ma può essere scaricato e installato gratuitamente su un sistema compatibile o anche parzialmente compatibile, iscrivendosi al programma Windows Insider da questa pagina, senza gli avvisi che probabilmente compariranno sullo schermo nella versione definitiva in caso di mancata registrazione.

Per verificare la compatibilità del proprio sistema, prima di dare il via all'installazione, è appena tornata disponibile per tutti l'applicazione PC Health Check che, come spiegato in questa notizia, rileva sia la mancata presenza, o la mancata attivazione, della tecnologia TPM 2.0 (Trusted Platform Module), ma avvisa anche se il processore che viene usato non è nella lista di compatibilità ufficiale, cosa che impedisce di installare Windows 11 passando il procedimento di aggiornamento, disponibile invece per tutti gli altri.

Il programma Windows Insider permette di accedere alle versioni anticipate di Windows 11

Per l'aggiornamento a Windows 11, cosa che sarà gratuita anche con la versione finale ma in quel caso a patto di possedere una copia registrata di Windows 10, è sufficiente, una volta registrati a Windows Insider, premere start e cercare la voce Impostazioni Programma Windows Insider.

A questo punto veniamo informati della compatibilità, o meno, del sistema su cui stiamo operando e in caso di via libera possiamo dare il via alla procedura, selezionare l'account registrato al servizio Microsoft e scegliere uno dei canali a cui associare il sistema, in modo da poter installare Windows 11 dopo un riavvio semplicemente usando Windows Update. I canali disponibili sono il Canale Dev che corrisponde alla versione meno stabile per sviluppatori, il Canale beta che permette di scaricare una versione più stabile seppur comunque non definitiva e il Canale anteprima che aggiorna il sistema alla versione stabile e dotata di tutte le funzionalità principali del sistema operativo. Questo, a patto che il sistema sia ovviamente compatibile.

Se, però, la compatibilità dipende dalla sola CPU, in molti casi è possibile aggirare il problema senza commettere infrazioni, scaricando l'immagine ISO di Windows da questa pagina che risulta accessibile una volta registrati al programma Windows Insider. Anche in questo caso è necessario selezionare una versione da scaricare, ma è un procedimento diretto che consente di scaricare un file da 5 GB, da scompattare e masterizzare su USB, ma anche su DVD per chi è rimasto legato alle tradizioni, con un programma apposito e magari gratuito come Rufus, con l'accortezza di selezionare il file system NTSF nel caso dell'uso di una pennetta USB.

Le novità di Windows 11 includono un Authenticator che aumenta la sicurezza e facilita le cose

A questo punto Windows 11, forte di svariate ottimizzazioni che includono la priorità delle applicazioni in primo piano, dovrebbe essere nel pieno dell'installazione in una delle diverse versioni disponibili che sono però tutte a 64-bit. Microsoft ha infatti tagliato i pinti con il passato e questo significa che le differenze principali riguardano la versione Home e quella Pro. La seconda infatti include Active Directory e supporto per funzionalità server, oltre a supportare sistemi a due CPU e dalle specifiche particolari. Per il resto non cambia praticamente nulla, compresi i requisiti hardware di Windows 11: Windows 11: requisiti hardware