Roblox introduce un sistema che verifica l'età degli utenti, ecco come funziona

Roblox ha introdotto un sistema che verifica l'età degli utenti: funziona tramite la richiesta di documenti e selfie, per il momento è opzionale ma gli sviluppatori credono aiuterà a stabilire nuovi livelli di fiducia, in particolare nel rapporto con i creatori di contenuti.

Capace di totalizzare 48 milioni di giocatori in un solo giorno, Roblox si pone come una piattaforma ormai estremamente popolare, e viene da sé che fosse necessario pensare a qualche misura di sicurezza e di tutela nei confronti dei più giovani.

Ad ogni modo, la verifica dell'età avrà un ruolo fondamentale nel consentire l'uso di un nuovo strumento per la comunicazione che sarà presto a disposizione in accesso anticipato, la spatial voice.

Si tratta di una chat vocale attualmente in fase di testing, che consentirà agli utenti di Roblox di intrattenere conversazioni naturali che tengano conto della distanza, del tono di voce e di altri aspetti che solitamente si danno un po' per scontati.

Effettuando la verifica dell'identità sarà appunto possibile accedere a questa funzionalità non appena sarà disponibile in fase di beta pubblica: un primo passo che potrebbe aprire in futuro a controlli obbligatori, sebbene al momento la cosa appaia fortemente improbabile.