Roblox: 48 milioni di giocatori in un solo giorno e +100% di guadagni ad agosto 2021

Roblox continua a crescere. Gli sviluppatori del gioco sandbox hanno condiviso il report finanziario di agosto 2021 e hanno svelato che durante lo scorso mese il numero massimo di giocatori in un solo giorno è stato pari a 48 milioni. Inoltre, i guadagni sono stati pari al +100% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il dato di 48 milioni di utenti in una sola giornata rappresenta una sensibile crescita rispetto al precedente record di 41 milioni, risalente a maggio 2021. Per quanto riguarda gli introiti di Roblox, la cifra si assesta tra i 167 e i 170 milioni di dollari: è il doppio rispetto a quanto ottenuto nell'agosto 2020.

Roblox: i molti aspetti dei personaggi del gioco

Roblox viene descritto dagli sviluppatori come una "piattaforma di esperienze cooperative umane", non tanto come un gioco. Il successo di Roblox è cresciuto lo scorso anno in concomitanza con la pandemia di COVID-19. È in pratica diventato un luogo nel quale i giocatori potevano incontrarsi durante le quarantene.

La compagnia di Roblox ha investito anche sugli eventi in-game come il concerto di Lil Nas X. Questa settimana cercherà di replicare il successo con un concerto dei Twenty One Pilots. Roblox punta sempre più in alto e vuole trasformare la piattaforma in un "metaverso", esattamente come Epic Games e Facebook.

Roblox è anche un luogo dove spendere grandi cifre di soldi reali: un esempio è la borsa di Gucci digitale venduta per oltre 4.000 dollari.