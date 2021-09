RiMS Racing: il trailer di lancio della versione Nintendo Switch

Nacon ha pubblicato il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di RiMS Racing, simulatore di corse motociclistiche accuratissimo, che si è costruito una buona community sulle altre piattaforme. Il gioco è infatti già disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gioco di RiMS Racing su Nintendo Switch dove, a parte qualche sacrificio dal punto di vista grafico, la simulazione dovrebbe essere rimasta intatta.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di RiMS Racing, in cui abbiamo scritto:

RiMS Racing è una simulazione di guida a tutti gli effetti con le relative difficoltà legate alla curva d'apprendimento, al modello di guida e al motore fisico. Se a questo ci aggiungete anche le sconfinate modifiche dei setup, la complessità del titolo aumenta vertiginosamente. Gli appassionati di moto apprezzeranno il titolo di RaceWard Studio principalmente per due aspetti: il modello di guida con un ottimo grado di simulazione e l'estrema personalizzazione offerta tramite l'installazione delle componenti sui bolidi a due ruote. Coloro che desiderano invece un'esperienza più leggera e arcade forse dovrebbero guardare altrove. RiMS Racing rappresenta solamente un punto di partenza per questo primo progetto del team di sviluppo. In futuro ci aspettiamo quindi tanti miglioramenti e piccole aggiunte per ampliare la discreta quantità di contenuti presenti e raffinare la qualità complessiva di questo buon videogioco.