Eastward: il trailer di lancio svela anche l'edizione fisica

Chucklefish ha pubblicato il trailer di lancio di Eastward, che oltre a mostrare sequenze animate e di gioco, svela anche una potenziale edizione fisica, curata da iam8bit. C'è da specificare che per ora non c'è niente di annunciato, ma la presenza del logo dell'editore, accompagnato dalla scritta "coming soon" è difficilmente fraintendibile.

Attualmente Eastward è disponibile soltanto per PC e Nintendo Switch. Chissà se ne saranno prodotte altre versioni.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Eastward, in cui abbiamo scritto:

Eastward è un gioco che soddisfa, sia che lo si consideri dal lato narrativo, sia che lo si valuti come clone di The Legend of Zelda. È un gioco dalla pixel art splendida e dall'enorme varietà, che oltretutto vanta una durata notevole, pur essendo stato realizzato da un piccolo team indipendente. Per questo motivo non troviamo motivo per non consigliarvelo, a parte la scarsa conoscenza dell'inglese, che potrebbe precludervi l'esperienza.