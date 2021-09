Aggiornamento PS5: un'ottima SSD PCIe 4.0 da comprare su Amazon

Con l'ultimo aggiornamento per PS5, lo slot di espansione per SSD M.2 della console Sony finalmente abilitato in via ufficiale, cosa che permette di espandere lo storage utilizzando un'unità a stato solido dalle caratteristiche consigliate di almeno 5500 MB/s in lettura sequenziale.

Offerta Amazon PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 SSD Interno 1TB, Velocità di Lettura fino a 5600 MB/s, Velocità di Scrittura fino a 43... € 159,7 Vedi

Offerta

Ebbene, l'SSD PNY XLR8 CS3040 raggiunge e supera questo il valore raccomandato, con 5600 MB/s, ed è tra le unità PCIe 4.0 M.2 più convenienti in circolazione. Risulta infatti disponibile su Amazon per 159,70 euro nel taglio da 1 TB.

Il nostro consiglio è quello di effettuare tutte le verifiche necessarie nell'ottica della comapatibilità prima di effettuare l'acquisto. Di seguito un video che mostra le performance su PS5 dell'unità PNY XLR8 CS3040, al pari o addirittura leggermente più veloce dell'SSD interno della console Sony:

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.