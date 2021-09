Resident Evil Village: attore suggerisce il suo ritorno in un nuovo gioco della serie

L'attore Neil Newbon ha suggerito il suo ritorno in un nuovo capitolo della serie Resident Evil. Il nostro ha partecipato agli ultimi due titoli usciti: Resident Evil Village e Resident Evil 3 Remake. Newbon ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a Gerard Eady dell'Awfully Irish Podcast. Stando alle sue parole, anche l'attrice Nicole Tompkins potrebbe prendere parte a un nuovo Resident Evil.

Newbon ha interpretato Nicholai Ginovaef in Resident Evil 3 Remake e Karl Heisenberg in Resident Evil Village. Si tratta di due ruoli differenti, come potrebbe esserlo anche la nuova interpretazione (anche se non si può mai dire).

L'uomo ha dichiarato di essersi fatto delle buone amicizie durante la lavorazione dei Resident Evil, parlando poi dei progetti futuri: "Sai, Nicole e io... non posso dire molto, ma questo non è stato il nostro primo rodeo e nemmeno l'ultimo. Potrebbe esserci dell'altro."

Il prossimo Resident Evil ad arrivare sul mercato dovrebbe essere il remake del quarto episodio, in sviluppo dal 2018. A suggerirlo anche un recente spot di PlayStation, dove è apparso un simbolo legato al gioco.