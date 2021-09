Resident Evil 4 Remake: simbolo del gioco individuato nello spot del PlayStation Showcase

Osservando bene lo spot del PlayStation Showcase, qualcuno ha individuato quello che dovrebbe essere un simbolo legato a Resident Evil 4 Remake, nuovo titolo di Capcom vociferato da tempo, ma non ancora annunciato ufficialmente. L'immagine in realtà è abbastanza esplicita e non lascia spazio a molti dubbi sulla sua natura:

Simbolo di Resident Evil 4

Il fotogramma riportato si trova a circa 1:46 dello spot. Va specificato che il simbolo in questione, che rappresenta Los Illuminados, è presente anche nelle vecchie versioni di Resident Evil 4. Naturalmente però, il fatto che sia stato inserito in un filmato promozionale di uno showcase ufficiale ha fatto subito pensare al nuovo gioco, anche perché altrimenti non avrebbe molto senso, visto che parliamo di un titolo vecchiotto e non certo esclusivo per console PlayStation. C'è sempre la possibilità che si tratti di una semplice citazione, ma a quale fine e per compiacere chi?

Più probabile che il riferimento sia effettivamente a Resident Evil 4 Remake, il cui annuncio potrebbe essere fatto a breve, visto che ormai il lancio di Resident Evil Village è abbastanza lontano.