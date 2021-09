PS5: Sony ha un altro evento pianificato per il 2021, secondo un''indiscrezione

Stando a un'indiscrezione proveniente dall'utente Reddit Air_Radiant, che ha svelato in anticipo le date del PlayStation Showcase, Sony avrebbe in programma un altro evento simile nel corso del 2021, per mostrare degli altri giochi di PS5 e annunciare la fondazione di un nuovo studio giapponese.

L'evento dovrebbe svolgersi a dicembre e chiamarsi "PlayStation Experience". All'interno dovrebbero essere mostrati soprattutto titoli first party, dovrebbe essere presentato lo studio di cui sopra e dovrebbe essere finalmente mostrato PSVR 2.

PlayStation Experience dovrebbe avere dimensioni maggiori del PlayStation Showcase, somigliando più a quello di di giugno 2020, in cui furono presentati i primi giochi di PS5. Apparentemente Sony avrebbe tenuto per dicembre molti dei suoi annunci, lasciando al PlayStation Showcase il compito di mostrare i giochi delle terze parti in arrivo su PS5 nei prossimi mesi. Tra questi dovrebbe esserci un gioco di cui si parla da moltissimo tempo, ma che non è mai stato annunciato ufficialmente (il reboot di Silent Hill?).

Sul fronte PSVR 2 dovrebbero essere annunciate le esclusive Astro Bot 2 e il reboot di Wipeout.

Naturalmente vi invitiamo a prendere le informazioni riportate per quello che sono, ossia voci di corridoio, almeno fino all'arrivo di conferme ufficiali da parte di Sony.