NBA 2K22, la recensione PS5 e Xbox Series X|S del basket a stelle e strisce

Chi si aspettava dei grossi cambiamenti rimarrà, quindi, deluso, ma questo non vuol dire che NBA 2K22 non offra tantissime nuove cose da fare, oltre che qualche gradita novità sul campo da gioco.

Nella recensione di NBA 2K22 per Xbox Series X|S e PS5 vedremo come Visual Concepts per quest'anno abbia deciso di concentrarsi da una parte sulla creazione di nuovi e potenzialmente interessanti modi di giocare, e dall'altra nel sistemare i diversi punti deboli emersi al debutto su quella che, ad un anno di distanza, viene ancora considerata la nuova generazione di console.

Questo per dire che non è possibile ogni anno aspettarsi una rivoluzione . D'altra parte lo sport da replicare è quello e da quel punto di vista non ci si può inventare molto, se non provare ad offrire sempre nuovi modi per applicare la propria passione e, perché no, spingere i giocatori a passare del tempo tra le pieghe delle modalità e spendere qualche quattrino extra per velocizzare le cose.

Portare ogni anno sul mercato una simulazione sportiva non è un lavoro semplice. Ci sono rigorose licenze da rispettare (e pagare), fan di tutti i tipi da accontentare e limiti tecnici e di tempo da aggirare. È vero che nessuno costringe EA e 2K Sports ad uscire ogni anno con una nuova versione dei loro giochi (tranne, forse, gli investitori), ma per che sviluppa il gioco non deve essere semplice portare avanti un carrozzone sempre più grande, luccicante e, per questo motivo, ingombrante.

Il gameplay

Luka Doncic, l'uomo di copertina di NBA 2K22

Come dicevamo, Visual Concepts per quest'anno ha deciso -saggiamente, a nostro avviso- di fermarsi e aggiustare quello che non funzionava molto nell'edizione di debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S di NBA 2K21. Questo vuol dire che l'incidenza di strane animazioni e comportamenti anomali sul campo da gioco è molto più bassa rispetto agli anni passati. Saltuariamente capiterà ancora di vedere movimenti e cose bizzarre, ma i contatti, le animazioni e le interazioni tra i cestiti e la palla sembrano decisamente più solidi e consistenti.

Questo ha consentito agli sviluppatori di creare un gioco molto più fisico, sotto certi punti di vista più realistico che in passato. Liberarsi di una marcatura sarà più difficile, dato che i difensori spingeranno e useranno il corpo per fermare le penetrazioni o i tentativi di smarcamento. Quest'anno, oltretutto, non basterà premere come dei pazzi sul grilletto della corsa per liberarsi dell'avversario. La resistenza, infatti, è stata rivista e divisa in due: c'è il classico indicatore delle energie residue, quello che ci dice quando il nostro alter ego andrà messo in panchina a riposare, e una fatica più situazionale, che dipende da quello che si sta facendo in quell'esatto momento.

Si tratta di una differenza che chi ha praticato sport sa molto bene: c'è una discrepanza enorme tra la fatica provata dopo uno scatto e quella che si avverte dopo aver giocato 4 quarti di fila. Dalla prima atleti professionisti come quelli che arrivano in NBA si riprendono in pochi secondi, per recuperare dalla seconda anche loro hanno bisogno di un periodo in panchina o addirittura di un bel sonno.

Dirk Nowitzki in NBA 2K22

Finora nei videogiochi sportivi si è quasi sempre tenuto conto solo del secondo tipo di fatica. Le produzioni che la implementavano bene rendevano meno precisi e veloci gli atleti stanchi, addirittura più proni agli infortuni, ma nient'altro oltre questo. Con la palla tra le mani (o ai piedi) ci si poteva esibire in una serie quasi infinita di dribbling, finte e scatti senza subire gravi conseguenze. In NBA 2K22, invece, sembra quasi di giocare con una palla che scotta: tenerla troppo tra le mani equivale a perdere lucidità e incorrere più facilmente in un errore nel palleggio o al tiro.

Appena si riceve la palla, infatti, la pressione della difesa aumenta, si accorciano le distanze, arrivano i raddoppi e i tentativi di palla rubata. Andare via in dribbling non è semplice, bisogna superare l'attrito col corpo dell'avversario e i cambi di passo sono tanto letali per le caviglie del difensore che per quelle dell'attaccante. In NBA 2K22 questo si traduce in un evidente calo dell'energia in questi frangenti che, se prolungato, potrebbe portare ad un errore grossolano o a una finestra di tiro davvero ridotta.

Il bello è che, come dicevamo, basta tornare in difesa a riprendere un po' il fiato e si è nuovamente pronti per un nuovo attacco. I risvolti positivi sono principalmente due: il primo è chi il ritmo di gioco è decisamente più realistico, meno frenetico e basato sullo scatto e sulle skill del cestita. Il secondo è che gli sviluppatori hanno posto maggiormente l'accento sul gioco di squadra, sui blocchi e gli schemi. Senza questi elementi il liberarsi dalla marcatura potrebbe essere molto difficile.

Il dribbling di Curry in NBA 2K22

Questo cambiamento, ai fini delle sensazioni gamepad in mano, è piuttosto grande, nonostante fondamentalmente il gameplay e lo sport in generale, siano sempre gli stessi. Altri piccoli cambiamenti sono nella gestione del tempismo di tiro, nell'aggiunta di nuove animazioni per le rubate e le stoppate, nell'introduzione di "quick time events" per chiudere alley-oop e schiacciate spettacolari e l'introduzione di tanti tipi di passaggi differenti, come il consegnato in mano e passaggi schiacciati, anche da concludere con una perentoria schiacciata a canestro.