Battlefield 2042: data della nuova beta svelata da un leak di Tom Henderson

Come la maggior parte dei giocatori oramai sapranno, Battlefield 2042 è stato rimandato. Lo sparatutto di EA e DICE arriverà il 19 novembre 2021, ovvero circa un mese dopo l'uscita precedentemente prevista. Questo però significa anche la data della beta sarà spostata, come svela Tom Henderson. La data di inizio della beta sarà il 6/8 ottobre. Precedentemente, la beta sarebbe dovuta iniziare a fine settembre.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, accompagnato da una GIF che rappresenta la tristezza di Henderson per il rimando, la data di inizio della Beta per chi ha accesso all'Early Access è il 6 ottobre 2021. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere l'8 ottobre 2021 per la vera e propria Open Beta.

Henderson spiega che queste informazioni non sono ancora state inviate alla stampa e ai content creator: l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra un paio di giorni. La fonte di queste date è un "sistema interno" al quale Henderson ha avuto accesso ma che non può condividere pubblicamente. Come dice lui stesso, dobbiamo fidarci. Considerando però che Henderson ha più volte condiviso informazioni corrette su Battlefield 2042, possiamo fidarci.

"Costruire la nuova generazione di Battlefield durante una pandemia globale ha generato delle sfide imprevedibili per i team di sviluppo", ha affermato Oskar Gabrielson, general manager di DICE, "Data la scala e l'ampiezza del gioco, abbiamo sperato che il nostro team potesse tornare insieme negli studi una volta arrivati vicini al lancio, ma con le condizioni attuali che ancora non consentono un ritorno alla normalità in sicurezza e tutto il lavoro che gli sviluppatori stanno facendo da casa, consideriamo importante il fatto di prenderci un po' di tempo extra per cercare di raggiungere la piena visione di Battlefield 2042 per i nostri giocatori".

Ecco infine il trailer gameplay di Battlefield 2 che ci mostra gli operatori e i dettagli sulle loro capacità.