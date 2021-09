Battlefield 2042: trailer gameplay ci mostra gli operatori, dettagli sulle loro capacità

EA ha condiviso tramite Twitter un nuovo trailer gameplay di Battlefield 2042, il nuovo sparatutto in arrivo questo autunno. Potete vedere il filmato, che ci mostra un po' di azione, qui sotto.

Il trailer gameplay di Battlefield 2042 si concentra sui vari Specialisti che avremo modo di utilizzare all'interno della modalità multigiocatore dello sparattutto in prima persona. Gli specialisti mostrati includono: Kimble "Irish" Graves, Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr "Boris" Guskovsky e Wikus "Casper" Van Daele. Oltre a questi, ve ne sono ancora cinque che devono essere annunciati, in una data futura.

Ecco le descrizioni ufficiali dei vari operatori di Battlefield 2042.

Leader nato, Kimble "Irish" Graves è il comandante degli Specialisti a bordo dell'Exodus. Originario di Brooklyn, New York, possiede una naturale attitudine al comando e al combattimento, caratteristiche che lo aiutano a tenere al sicuro gli espatriati. Dopo aver visto in prima persona il costo della guerra come ex Marine, questo abile geniere ora è votato a proteggere sia la sua squadra sia coloro che non possono difendersi da soli. Dispone delle capacità: Sistema di fortificazione (include il riparo piazzabile DCS per proteggersi da proiettili ed esplosivi e la Sentinella APS-36 Shootdown per abbattere i proiettili esplosivi) e Veterano (fornisce corazza, con bonus aggiuntivi che si attivano abbattendo nemici).

Avventuriero. Nomade. Soldato. Webster Mackay è un duro con una coscienza. Seguendo le orme di suo padre, Mackay si è arruolato nell'esercito canadese da adolescente. All'apice della sua carriera militare, è stato membro della Joint Task Force 2 come parte di un'unità antiterrorismo. Dispone della capacità Rampino (spara una corda che si aggancia alle superfici. Quando vene agganciata, la corda viene ritratta e il giocatore trascinato verso il punto di aggancio) e Agile (permette al giocatore di muoversi più rapidamente mentre mira, migliorando ulteriormente i vantaggi assicurati dalla sua velocità).

Soldata veterana di supporto, Maria Falck ha una volontà di ferro inattaccabile da pericoli, paura o differenze di grado. Quest'abile medico ha prestato servizio nell'esercito tedesco per sei anni, servendo in Nord Africa e in Medio Oriente con lo scopo di avere un impatto positivo sul mondo. Dispone delle capacità Pistola Syrette S21 (spara una siringa sugli alleati per curarli. Se viene sparata contro un nemico, la siringa infligge danni) e Chirurgo da battaglia (permette al giocatore di rimettere gli alleati a terra in condizione di combattere a piena salute).

Individualista e determinato, Boris cerca di acquisire potere e controllo in un mondo caotico. Alcuni ritengono la sua leadership un po' troppo aggressiva, ma la sua abilità sul campo è fuori discussione. Dispone delle capacità Sistema Sentinella SG-36 (individua e attacca automaticamente i bersagli nemici rivelati in una certa area) e Operatore sentinella (individua il bersaglio quando la sentinella aggancia il nemico in questione).

Il ricognitore Wikus è un solitario, una presenza imperturbabile e tranquilla nella task force. Ex agente di spionaggio operativo in Sud Africa, Wikus è un maestro della mimetizzazione e degli ingaggi a lungo raggio. Dispone delle capacità Drone ricognitore OV-P (individua i bersagli in movimento nelle vicinanze e può disorientare i nemici usando esplosioni EMP. Può anche essere usato per designare i bersagli per le armi con sistema di aggancio) e Sensore di movimento (avvisa il giocatore dei nemici in avvicinamento, sia mentre è a terra, sia quando pilota il drone ricognitore).

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 potrà contare su Portal, ecco l'anteprima della modalità che cambia tutto e fa viaggiare nel tempo!