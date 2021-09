Offerte Amazon: WD_BLACK 1 TB P50, SSD in sconto con Call of Duty Points inclusi

Le offerte Amazon odierne ci permettono di acquistare un WD_BLACK 1 TB P50, ovvero un SSD da 2.000 MB/s in sconto, con inclusi anche 2.400 Call of Duty Points. Lo sconto equivale a -91€, per uno dei prezzi più bassi mai apparsi sulla piattaforma.

Offerta Amazon WD_BLACK 1 TB P50 Game Drive SSD Edizione Speciale Call of Duty: Black Ops Cold War € 307,99 € 216,71 Vedi

Offerta

Il prezzo dell'SSD WD_BLACK 1 TB P50 è in calo da giorni. Nel corso di settembre era rimasto tra i 230 e i 245 euro, ma ora è disponibile a 216 euro. Anche se lo sconto segnalato da Amazon è di 90€ circa, nel corso degli ultimi mesi era stato possibile trovarlo a prezzi inferiori, con un minimo di 226€ nel corso di luglio 2021. Ora è disponibile a un prezzo inferiore: potrebbe ancora calare, seguendo l'andamento degli ultimi giorni, ma è possibile anche il contrario. Sottolineiamo soprattutto che questa edizione potrebbe essere interessante per i giocatori di Call of Duty, che ottengono 2.400 punti (del valore di circa 24€) per il gioco compresi nel prezzo.

Passando ai dati tecnici, l'SSD WD_BLACK 1 TB P50 raggiunge velocità fino a 2.000 MB/s. Questa edizione ha una copertura in alluminio forgiato personalizzata con il logo di Call of Duty Black Ops Cold War. Questo SSD portatile pesa 120 grammi e misura 11.8 x 6.2 x 1.4 cm.

SSD WD_BLACK 1 TB P50: versione Call of Duty

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.