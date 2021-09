Atelier: un nuovo gioco per il 25° anniversario verrà annunciato al TGS 2021

Koei Tecmo ha intenzione di annunciare un nuovo gioco nella serie Atelier in occasione del 25° anniversario del franchise, durante il Tokyo Game Show 2021, ma non sappiamo ancora se si tratti di un capitolo completamente nuovo, un seguito o una qualche rielaborazione.

Sarebbe questo il nuovo gioco da annunciare al TGS 2021 che era stato riferito da Koei Tecmo nei giorni scorsi, dunque il titolo "segreto" non è più tanto tale, trattandosi sicuramente di qualcosa legato ad Atelier, ovvero un JRPG all'interno della lunga e celebre serie di titoli nipponici.

Per l'occasione, il publisher ha anche aperto un sito teaser appositamente per festeggiare il 25° anniversario della serie Atelier, che potete trovare a questo indirizzo. Gli indizi puntano al livestream che si terrà il 2 ottobre 2021 alle ore 9:00 in Giappone, che dovrebbero corrispondere alle 2:00 del mattino in Italia, più o meno.

All'interno della presentazione, oltre all'annuncio del nuovo Atelier, è prevista anche la presentazione di Blue Reflection: Second Light, oltre ad altre possibili novità da parte del publisher nipponico. A dire il vero, l'anniversario vero e proprio dovrebbe corrispondere al 23 maggio 2022, considerando che si tratta di 25 anni dopo l'uscita di Atelier Marie: The Alchemist of Salburg, il primo capitolo della serie, uscito originariamente il 23 maggio 1997 in Giappone.