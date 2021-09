Insurgency: Sandstorm su PS4 e Xbox One, data di uscita annunciata da un trailer

Insurgency: Sandstorm ha una data di uscita ufficiale su PS4 e Xbox One, annunciata da un nuovo trailer che miscela sequenze predeterminate e in-game.

La notizia conferma il leak del mese scorso relativo alla data di uscita delle versioni PS4 e Xbox One di Insurgency: Sandstorm, fornendo finalmente agli utenti console dei riferimenti precisi circa lo sparatutto di New World Interactive.

Caratterizzato da un gameplay ricco di elementi strategici, dall'approccio realistico e spietato, il gioco pone grande enfasi sui dettagli per coinvolgerci in un'esperienza ad alta tensione, in cui bisogna tenere conto di tutti i fattori.

Insurgency: Sandstorm include modalità competitive e operazioni a base cooperativa su larga scala, in cui la collaborazione con i compagni è fondamentale per il successo e non ci si può dunque permettere di trascurarla.

Come da tradizione, il gioco riceverà un consistente supporto post-lancio che vedrà l'aggiunta di nuovi contenuti nell'ambito di pass per l'Anno 1 e per l'Anno 2 che, volendo, sono inclusi nella Gold Edition.