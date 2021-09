Metroid Dread: trailer overview sulle caratteristiche del gioco Nintendo Switch

Metroid Dread torna a mostrarsi in un trailer di presentazione ufficiale, un cosiddetto "overview trailer", che spiega tutte le caratteristiche principali del gameplay e della storia, riassumendo dunque quanto riferito anche in precedenza per fare il quadro completo di questo nuovo action game per Nintendo Switch.

Manca ormai meno di un mese alla data di uscita di Metroid Dread, fissata per l'8 ottobre 2021, e l'attesa si fa veramente insostenibile, considerando gli anni passati dall'ultimo capitolo di questa storica serie, tra i simboli di Nintendo.

Come dimostrato anche da questo nuovo trailer, MercurySteam sembra essersela cavata alla grande anche in una sfida così complicata, grazie al supporto diretto di Nintendo: Metroid Dread appare sempre più bello di video in video, con quest'ultimo che dimostra anche la notevole varietà di ambientazioni e stili degli scenari che andremo ad esplorare.

Esplorando il pianeta ZDR, Samus Aran si trova a dover fronteggiare numerose minacce, a partire dai robot E.M.M.I. che misteriosamente si rivoltano contro la cacciatrice, per arrivare a nemici vecchi e nuovi come Kraid e altri, oltre a ritrovare alcuni riferimenti ai Chozo anche da queste parti.

Nei tre minuti di video, interamente composti da un lungo montaggio di scene di gioco e d'intermezzo, si passano in rassegna tutte le caratteristiche del gameplay: dal sistema di movimento alle armi, fino ai nemici e ad altri elementi che compongono la particolare struttura storica della serie Metroid.

Dopo l'ultimo trailer del gameplay che ha svelato alcune novità interessanti e quello sulla storia del gioco esclusivo Nintendo Switch, ora non resta che attendere l'uscita vera e propria di Metroid Dread.