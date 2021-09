Crash Bandicoot 5 in arrivo? Gli sviluppatori promettono novità per la serie

Crash Bandicoot potrebbe avere un nuovo gioco in arrivo, considerando quanto riferito da Toys for Bob, il team responsabile della serie, durante il 25° anniversario, lasciando intendere che novità interessanti siano in arrivo "presto".

Siamo dunque al 25° anniversario della serie Crash Bandicoot, e le voci di corridoio indicavano il possibile arrivo di sorprese al riguardo proprio in questa occasione. Tuttavia, ancora non è emerso nulla del genere, ma gli indizi continuano a far pensare a novità possibili.

In un video dedicato proprio ai festeggiamenti per l'anniversario, Paul Yan e Avery Lodato, i capi di Toys for Bob, hanno dato il via alle celebrazioni affermando anche "Felice 25° anniversario Crash, ti rivedremo molto presto", cosa che si presta facilmente a un'interpretazione interessante.

Ovviamente è presto per parlare di Crash Bandicoot 5, dopo l'uscita ancora piuttosto recente di Crash Bandicoot 4: It's About Time, ma l'idea è che la serie sia destinata a continuare, visto il successo riscosso dal nuovo capitolo e dal remaster della trilogia originale.

Questo nonostante praticamente tutti i team interni di Activision sembrassero attualmente al lavoro su Call of Duty, almeno in base a quanto era emerso in precedenza, ma potrebbe non essere una visione corretta, in fin dei conti.

Per il resto, abbiamo visto il bundle CRASHiversary disponibile in occasione dell'evento, in attesa di scoprire cos'altro sia in serbo per il futuro di Crash Bandicoot.