Jujutsu Kaisen, il cosplay di Nobara Kugisaki da mk_ays è una martellata

Non poteva mancare Jujutsu Kaisen tra i soggetti prediletti dai cosplayer in tutto il mondo, con alcune spiccate preferenze per quanto riguarda i personaggi scelti tra i quali figura sicuramente Nobara, come dimostra questo splendido cosplay di Nobara Kugisaki da parte di mk_ays.

La reinterpretazione della furiosa combattente armata di martello è decisamente fedele all'originale visto sia nell'anime che nel manga di Gege Akutami, titolo ancora un po' underground ma che ha ottenuto un certo rilievo anche dalle nostre parti, dove il personaggio di Nobara dovrebbe essere ormai piuttosto conosciuto.

Nobara è diventata velocemente una dei personaggi preferiti della serie, anche rispetto al terzetto di protagonisti di cui fa parte, insieme a Yuji Itadori e Legumi Fushigoro: la ragazza dai capelli rossi è una figura davvero inconfondibile e indimenticabile, anche per il contrasto dato dal suo aspetto da studentessa modello rispetto alla furia che dimostra in combattimento.

Usando martello e chiodi, Nobara è stata protagonista di alcune delle scene più cruente viste nella serie, in grado di sprigionare una violenza devastante e inquietante, che contrasta in maniera perfetta con il suo aspetto da studentessa. L'effetto è amplificato dall'impeccabile divisa da studentessa, che viene qui replicata alla perfezione da Ays.