Super Robot Wars 30, un lungo trailer mostra gameplay e caratteristiche

Super Robot Wars 30 arriverà anche in occidente, pertanto è con particolare interesse che seguiamo questo nuovo titolo nella lunga serie da parte di Bandai Namco, che si mostra con un secondo trailer molto lungo e dettagliato, sebbene interamente in giapponese, che mostra gameplay e caratteristiche varie del gioco.

Come riferito in precedenza, sappiamo che il gioco ha una uscita su PC anche in occidente via Steam confermata, in attesa di capire se anche le versioni PS4 e Nintendo Switch usciranno fuori dal Giappone, dove sono previste per il 28 ottobre 2021, stessa data anche della versione PC su Steam che potrà essere giocata anche dalle nostre parti.

Per gli importatori, è bene sapere che Super Robot Wars 30 dovrebbe contenere anche i sottotitoli in inglese per la versione giapponese e asiatica in generale, dunque può essere comunque oggetto d'acquisto nel caso non vogliate attendere informazioni su una possibile distribuzione ufficiale in occidente.

Sviluppato da B.B. Studio, Super Robot Wars 30 festeggia proprio il 30° anniversario della lunga e celebre serie di strategici a base di robot da combattimento tratti direttamente dalla tradizione dell'animazione nipponica.

Come da tradizione, anche in questo caso si tratta di un mega cross-over tra numerose serie celebri tra le quali troviamo vari Gundam, Mazinga, Getter Robot, Combattler V e vari altri robot storici.