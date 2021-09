Fairy Tail, il cosplay di Ezra Scarlett di shikarakumi è pronto a colpire

Vediamo questo cosplay di Ezra Scarlet, personaggio della serie Fairy Tail, pronto a colpire con la spada. Si tratta di un lavoro impeccabile della cosplayer shikarakumi, che ha ben interpretato il combattivo personaggio della serie, riproducendone molto bene il costume, ma anche il carattere, sempre pronto a gettarsi nella mischia.

La foto in sé è abbastanza ravvicinata, ma ci consente di saggiare la parrucca della cosplayer e alcuni dettagli che sembrano ritoccati a mano, come la spada o i pantaloni. In ultima analisi si tratta di uno scatto suggestivo.

Ezra Scarlet è uno dei personaggi principali della serie Fairy Tail, nonché uno dei membri più forti della gilda di maghi che dà il nome alla serie. Chiamata anche "Regina delle Fate", la sua specialità è cambiare tecniche di combattimento alterando il suo vestito.

