Star Wars: il gioco di Quantic Dream sarebbe in sviluppo da 18 mesi

Il gioco di Star Wars in sviluppo negli studi dei francesi Quantic Dream sarebbe in lavorazione da diciotto mesi. L'accordo con Disney sarebbe nato dopo la fine del contratto dello studio di David Cage con Sony, che prevedeva il lancio di tre giochi. La voce è stata inizialmente riportata dall'ex giornalista, ora youtuber, Gautoz, ma è stata confermata dall'insider Tom Henderson, cui una sua fonte con forti legami con Quanti Dream ha dato anche informazioni sulle tempistiche.

Che lo sviluppo sia iniziato diciotto mesi fa può voler dire tutto e niente. Il gioco non è stato ancora annunciato e non sappiamo se sia ancora in pre-produzione o se sia iniziata la produzione vera e propria. Inoltre, considerando i tempi di sviluppo dei tripla A attuali, che sono in media di quattro o cinque anni, è probabile che vedremo il gioco più in là. Magari potrebbe essere fatto un blando annuncio con un filmato in computer grafica, ma è meglio specificare che queste sono soltanto ipotesi.

Da notare che Quantic Dream aveva messo "Mi piace" a un tweet che riportava questa voce di corridoio. Non va presa come una conferma, ma sicuramente è una curiosità.

Per il resto vi ricordiamo che stiamo parlando di indiscrezioni e che come tale vanno prese. Certo, si vanno moltiplicando, quindi qualcosa sotto ci potrebbe essere. Oltretutto Quantic Dream è dal lancio di Detroit: Become Human per PS4 che non annuncia niente di nuovo, quindi prima o poi dovrà svelare le sue carte.