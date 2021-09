WiLD potrebbe essere ancora vivo

Qualche settimana fa si è diffusa la voce che WiLD, titolo annunciato dall'ex studio di sviluppo di Michel Ancel come esclusiva per PS4, sarebbe stato cancellato. Non la pensa così l'ex giornalista francese, ora youtuber, Gautoz, che in un suo video ha contestualizzato meglio la questione, affermando che il gioco potrebbe essere vivo.

Sostanzialmente, dopo l'addio di Ancel, lo studio è diventato parte di un altro sviluppatore francese e WiLD arebbe stato ripreso internamente. Ora, cosa ciò significhi è difficile dirlo, visto che stiamo parlando di un gioco annunciato per la vecchia generazione di console e sparito dai radar da anni.

Comunque sia è possibile che qualcosa ne venga salvato, magari riconvertendolo in altro, così da non sprecare totalmente il lavoro fatto. Oppure un giorno WiLD potrebbe effettivamente ritornare in una forma più definitiva, mettendo fine alla ridda di indiscrezioni che lo riguardano. Del resto c'è anche da ragionare sul fatto che se nessuno ha voluto mettere la parola fine a questa storia annunciando la cancellazione, o il congelamento dei lavori, un motivo sicuramente ci sarà.