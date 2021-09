Persona compie 25 anni: annunciate le prime iniziative celebrative

La serie Persona ha compiuto 25 anni. Oltre a farle gli auguri, Atlus e Sega hanno annunciato le prime iniziative celebrative che daranno il via ai festeggiamenti, che complessivamente formano il primo dei sette progetti misteriosi legati all'anniversario del franchise.

Il cosiddetto Persona 25th Times Vol. 1. comprende:

una serie anime di persona lanciata in streaming (per ora solo in Giappone);

di persona lanciata in streaming (per ora solo in Giappone); un concerto sinfonico per il 25° anniversario, fissato per il 21 novembre alla Tokyo Opera City Concert Hall;

per il 25° anniversario, fissato per il 21 novembre alla Tokyo Opera City Concert Hall; una mini live per il live show del TGS 2021 "Sega Atlus Channel";

per il live show del TGS 2021 "Sega Atlus Channel"; la disponibilità in streaming dello spettacolo teatrale Persona 5 the Stage e del concerto Persona Super Live (sempre in Giappone);

e del concerto Persona Super Live (sempre in Giappone); la messa in vendita del merchandise del 25° anniversario;

del 25° anniversario; sconti sui giochi digitali;

I prossimi annunci riguardanti la serie Persona, quindi il Persona 25th Times Vol. 2, ci saranno a dicembre. Per chi fosse rimasto deluso dalla mancanza di nuovi giochi, ricordiamo che in totale ci saranno sette volumi di annunci. Immaginiamo che Atlus e Sega vogliano lasciarsi il meglio per il gran finale.