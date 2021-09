Genshin Impact: il cosplay de La Signora di xenon_ne è intrigante

La trama sempre in evoluzione di Genshin Impact non è condita solo da eroi valorosi mossi da buoni propositi, ma anche da personaggi misteriosi, divinità protettrici di dubbia moralità e villain ispirati. Tra questi c'è anche La Signora, che ammiriamo nel nuovo intrigante cosplay di xenon_ne.

Signora, anche conosciuta come "La Signora" e "The Crimson Witch of Embers", è una degli "Eleven Fatui Harbingers", gli ufficiali dei Fatui, una delle fazioni "antagoniste" di Genshin Impact e sono ispirati alle maschere della Commedia dell'Arte italiana. Ad esempio, tra i loro ranghi troviamo anche "Tartaglia", "Scaramouche" (Scaramuccia), "Pantalone" e "Pulcinella". Nel caso de La Signora, la versione originale la ritrae come una donna intelligente, bellissima e calcolatrice. La controparte di Genshin Impact è decisamente fedele, visto che tra agguati, raggiri (anche nei confronti dei colleghi) e strategie elaborate si ritaglia un ruolo importantissimo negli archi narrativi principali.

Il cosplay di xenon_ne è decisamente fedele all'originale e riesce a rappresentare alla perfezione il fascino e la personalità intrigante e misteriosa de La Signora, anche grazie a un costume davvero ben realizzato e la scelta azzeccata della scenografia.

Che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay de La Signora di Genshin Impact realizzato da xenon_ne? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo nel Teyvat, vi consigliamo l'elettrizzante cosplay di Raiden Shogun di Genshin Impact realizzato da roxanne.kho e ovviamente anche il temerario cosplay di Eula firmato alco.loli.

Cambiando completamente genere, invece, vi consigliamo il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 remake di kseniya_kanda che ci offre un drik e il cosplay ricco di fascino di 2B da Nier Automata firmato grusha_cos.