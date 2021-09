Oggi è il National Video Games Day negli USA, ma nessuno sa bene il perché

Oggi, 12 settembre, negli USA si festeggia il National Video Games Day. Tanti auguri ai videogiocatori e ai videogiochi! Ma come è nata di preciso questa festività e per quale motivo? È un po' un mistero.

Come riporta WilsonCenter, da anni ormai in questa data si celebrano i videogiochi negli Stati Uniti, tuttavia esperti storici come Frank Cifaldi della Video Game History Foundation hanno cercato di risalire alle origini della festività (chi l'ha creata e per quale motivo?) senza grande successo. Addirittura sembrerebbero esistere non una ma ben due festività legate ai videogiochi, quella odierna, il National Video Games Day, e il "Video Games Day" dell'8 luglio.

"Il National Video Games Date è così scarsamente documentato che internet non riesce neppure a concordare sulla data: alcune fonti dicono sia l'8 di luglio, altre il 12 settembre. Altri siti ancora affermano che sono due festività differenti.", recita l'articolo di Cifaldi, che aveva provato a indagare sulla questione nel 2017.

Stando alle sue indagini, si è iniziato a festeggiare il "Video Games Day" tra i primi anni 90. Anche allora alcuni giornali riportavano date contrastanti. Insomma difficile risalire all'origine. Tuttavia un articolo del 1991 del Chase's Calendar of Events afferma che la festività si festeggia l'8 luglio ed è un "giorno per i ragazzi di tutte le età che amano i video giochi per celebrare il divertimento che si prova a giocarli" e che è stato istituito e sponsorizzato da un certo David Earle, presidente di Kid Video Warriors. La pista purtroppo si conclude qua, con Cifaldi che non è riuscito a ottenere ulteriori informazioni su Earle o sulle origini della festività.

Nonostante le origini poco chiare e sulla data ufficiale, oggi negli USA si festeggia comunque. Basta fare un giro su Twitter, per vedere gli auguri dagli account di Sony, Lucasfilm Games, TopEleven e molti altri.

C'è chi poi ha trasformato il "National Video Games Day" degli USA nella "giornata mondiale dei videogiochi" come KitKat che ne ha approfittato per lanciare un nuovo concorso grazie alla quale è possibile vincere una PS5 e un abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi.