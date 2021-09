PS5 e PlayStation Plus da 12 mesi in palio con il concorso di KitKat per la giornata mondiale dei videogiochi

In occasione della giornata mondiale dei videogiochi, che si celebra il 12 settembre, KitKat ha annunciato un nuovo concorso in partnership con Sony che darà una chance ai giocatori di aggiudicarsi una PS5 e un abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi ogni settimana. Il concorso è valido già da ora e lo sarà fino al 30 gennaio 2022.

Partecipare sarà semplicissimo: basterà acquistare il proprio KitKat preferito scegliendo tra KitKat classico, il KitKat dark 70% o il KitKat Chunky oppure un Lion Snack, giocare il codice all'interno dei promo pack sul sito ufficiale KitKat, e scoprire subito il risultato. Ogni settimana in palio c'è una PS5 (Standard) e un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus. L'estrazione del 28 gennaio inoltre metterà in palio anche 21 controller Dualsense per PS5. Troverete tutti i dettagli sul regolamento del concorso a questo indirizzo.

KitKat, la confezione del concorso per vincere PS5

Come accennato in precedenza il concorso è stato ideato in occasione della giornata mondiale dei videogiochi del 12 settembre, "un modo quello di KitKat, di celebrare l'universo, non solo dei videogiochi, ma anche dei video-gamers di ogni parte del mondo, sempre più in connessione tra di essi grazie all'evolversi dell'e-gaming", recita il comunicato ufficiale.

"Negli ultimi due anni KitKat ha intrapreso un percorso in questa direzione. Dal campionato EU LOL alla Sponsorship con Sony Interactive Entertainment, a seguito dell'attesissimo lancio della nuova Console PS5, KitKat afferma la sua presenza nel mondo del gaming, un universo in cui trovare i propri momenti di positività, evasione e socialità"

Festeggiato ogni anno in tutto il mondo, l'International Videogames Day celebra tutti i giochi elettronici che si sono sviluppati a partire dal 1950, quando l'ingegnere Josef Kates ideò e costruì Bertie the Brain, uno dei primi videogiochi per computer che permetteva al videogiocatore di fare una partita a Tris contro un'intelligenza artificiale, utilizzando una tastiera illuminata a forma di griglia.

