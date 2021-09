Sound Blaster Audigy Fx V2: disponibile il nuovo modello della celebre scheda audio interna

Creative ha annunciato ufficialmente e messo in vendita al prezzo di 54,99 euro la nuova Sound Blaster Audigy Fx V2, evoluzione di una delle schede più importanti della sua scuderia rinnovata con miglioramenti hardware, rifiniture estetiche e una scheda di aggiornamento che aggiunge connettività 7.1 completa, uscita ottica e decodifica dell'audio DSD256.

L'evoluzione della Sound Blaster Audigy FX V2 parte dall'estetica che rinuncia ai jack da 3.5 mm colorati del primo modello per sposare una formula che vede il nero alternarsi a dettagli bianchi e dorati. Il risultato è meno giocoso ma più comodo, complice una dimensione ridotta del 16%, e senza dubbio più elegante, per quanto resti sempre una scheda PCIe "naked" il cui posteriore è destinato a finire nella parte nascosta del PC.

Più importanti le novità hardware per una scheda economica ma che si fa leggermente più costosa, arrivando a un prezzo di 54,99 euro. Offre però una qualità decisamente superiore a quella di qualsivoglia chip integrato e con questa evoluzione si spinge fino a un rapporto SNR dinamico di 120 decibel contro i 106 del modello precedente. Resta invece da 600 ohm l'amplificazione e di 24Bit e 192kHz la risoluzione audio massima, comunque già ottima e affancata dalla modalità Stereo Direct per ascoltare la musica senza alcuna alterazione.

A tutto questo va poi aggiunta la nuova scheda di espansione Sound Blaster Audigy Fx V2 DB Pro che aggiunge 17,99 euro al prezzo ma aggiunge novità più corpose come la connettività per un surround 7.1 reale, un'uscita ottica per accontentare chi la sfrutta ancora e la decodifica per il Direct Stream Digital, nella versione DSD256, che sfruttando la tecnologia di modulazione della densità degli impulsi dovrebbe offrire un audio ancora più pulito.

La scheda aggiuntiva Sound Blaster Audigy Fx V2 DB Pro aggiunge la decodifica Direct Stream Signal, il 7.1 discreto e l'uscita ottica

Infine c'è il pacchetto software SmartComms Kit che si aggiunge al già ricco pacchetto Sound Blaster, a partire dallo Scout mode che esalta i rumori dei nemici rendendoli più facilmente individuabili, garantendo funzionalità VoiceDetect, NoiseClean-in e NoiseClean-out per migliorare comunicazione garantendo riduzione del rumore in uscita, ma anche dell'audio in entrata. Di seguito tutte le caratteristiche della Sound Blaster Audigy Fx V2.

Scheda tecnica Sound Blaster Audigy Fx V2