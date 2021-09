Pokémon e Oreo uniscono le forze per dei biscotti in edizione limitata

Oreo ha annunciato la collaborazione più golosa di sempre con la serie Pokémon, con una linea di biscotti a tiratura limitata in arrivo nei negozi il 13 settembre. Sui biscotti Oreo saranno raffigurati 16 Pokémon, tra cui l'immancabile Pikachu, Mew e gli starter di Kanto.

La collaborazione è stata annunciata da un trailer animato pubblicato sul canale YouTube che ricalca lo stile avventuro e giocoso della serie Pokémon ed è stato realizzato utilizzando proprio i celebri biscotti al cioccolato e crema, che potrete visualizzare di seguito.

Ogni confezione sarà caratterizzata da coloratissime buste a tema e include 30 biscotti Oreo raffiguranti i seguenti Pokémon: Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Mew, Dratini, Lapras, Sandshrew, Sableye, Jigglypuff, Piplup, Snivy, Rowlet, Pancham e Grookey. Stando alla descrizione della confezione "alcuni Pokémon sono più difficili da trovare di altri. Ogni pacco è una nuova chance per trovarli tutti!", quindi per i fan che vogliono completare la collezione si prospetta una bella abbuffata.

Gli Oreo dei Pokémon

Gli Oreo a tema Pokémon saranno disponibili dal 13 settembre sul sito ufficiale dell'azienda e nei negozi, tuttavia al momento non è chiaro se arriveranno anche in quelli italiani. Un'altra cosa da precisare è che il sapore è quello degli Oreo classici e non varia a seconda del Pokémon raffigurato.

Nel frattempo Pokémon: I segreti della Giungla, il nuovo film animato dedicato alla celebre serie dei mostriciattoli tascabili sta per arrivare su Netflix.